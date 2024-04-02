Советник главы ДНР заявил о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ

Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) начал терять стратегическое значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за того, что армия России взяла под огневой контроль ведущие к городу дороги. Об этом 2 апреля заявил советник главы региона Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.

«Сейчас с учетом того, что наши войска уже находятся в километре от Часова Яра, для ВСУ складываются очень серьезные проблемы, потому что это логистический хаб, включающий и склады, и укрепрайон, и обеспечение», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Кимаковский указал на то, что еще с 2014-го город использовался украинскими войсками для ротации, уточнила «Газета.Ru».

Он дополнил, что погрузка «потрепанных» в боях частей ВСУ, которых сменяли «свежие», производилась в Артемовске (украинское название — Бахмут). Этот железнодорожный узел и еще один — в Часове Яре — являлись ключевыми для командования войск Украины, пояснил Кимаковский.

Накануне, 1 апреля, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как военные России выполняют боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Он сообщил, что российские штурмовики подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Журналист уточнил, что взятие этого населенного пункта очень важно, так как через него откроется плацдарм для наступления на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения ДНР.

Ранее, 25 марта, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. Он отметил, что это в дальнейшем позволит начать восстановительные работы в Артемовске, в том числе разминирование и разбор завалов, так как украинские обстрелы не прекращаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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