Суд продлил арест певца Шарлота до 23 апреля

В Самаре Кировский районный суд принял решение продлить арест певца Эдуарда Шарлота до 23 апреля 2024 года. Об этом 2 апреля сообщили ТАСС в суде.

«Продлено содержание [Эдуарда Шарлота] под стражей до 23 апреля», — сказал представитель суда.

В начале февраля Шарлот был доставлен из Самары в Саратов, где он прошел психолого-психиатрическую экспертизу.

Певец был задержан в аэропорту Пулково 22 ноября 2023 года, куда он прилетел из Еревана. Причиной разбирательства стал видеоролик, на котором Шарлот, пока был в Армении, демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ.

Ему назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину.

Артист был этапирован в Самару 30 ноября, в отношении него возбуждено три уголовных дела: по двум эпизодам о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одно — об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

Решением Кировского районного суда Самары 2 декабря Шарлот был помещен под стражу.