Суд в Самаре арестовал певца Шарлота

Кировский районный суд Самары в субботу, 2 декабря, удовлетворил ходатайство следствия об аресте певца Эдуарда Шарлота. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала заседания.

Шарлот пробудет под стражей до 24 января 2024 года.

Ранее следователь сообщил, что фигурант признал вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении верующих.

30 ноября сообщалось, что Шарлота поездом этапировали в Самару. В отношении него возбудили сразу три уголовных дела. Как уточняла еще 24 ноября глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, речь идет о двух эпизодах о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и одном об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ).

В ночь на 22 ноября певец прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В тот же день Шарлоту назначили административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобное «больше не будет».

По данным МВД, певцу также вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Позднее он заявил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем. Шарлот подчеркнул, что он очень хочет «переродиться и смыть позор», а также быть тем, кто обогащает страну.