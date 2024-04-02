В Госдуме осудили переименование улицы Кутузова в Херсоне в честь Шухевича

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа оценил переименование улицы Кутузова в подконтрольном Киеву Херсоне в честь украинского националиста Романа Шухевича.

«Это подтверждает факты нацистских проявлений на Украине, каждое такое действие говорит об этом. Мы с этим боремся, и недолго просуществуют улицы с таким названием», — сказал Чепа в беседе с Lenta.Ru.

Ранее в этот день назначенный киевскими властями глава Херсонской военной администрации Роман Мрочко заявил, что в Херсоне власти переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР. В частности, проспект Кутузова получил имя одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича, пишет Life.Ru.

Ранее, 20 марта, сообщалось, что на Украине планируют переименовать пять городов и 104 села.

Синельниково, Бровары, Павлоград, Червоноград, Южное и еще 109 населенных пунктов Украины переименуют в рамках действующего в стране закона о декоммунизации, который предполагает переименование названий, которые каким-либо образом отсылают к СССР.

Так, город Южный в Одесской области переименуют в Порт-Аненталь, административный центр Червоноградского района Львовской области — город Червоноград — переименуют в Шептицкий. Павлоград, расположенный в Днепропетровской области, станет Матвеевым, а Синельниково в Днепропетровской области — Роднопольем. В названии города Бровары Киевской области, по сообщению телеканала, власти хотят заменить последнюю букву на украинскую.

В тот же день омбудсмен по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) о том, что необходимо избавиться от русских названий детсадов. В обоснование мнения он уточнил, что получает «нередкие жалобы» относительно названий дошкольных учебных заведений.

До этого, 21 февраля, стало известно, что профильный комитет Верховной рады поддержал переименование города Южноукраинск в Гард.

В конце апреля 2019 года Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Дерусификация названий на Украине началась с 2015 года согласно закону «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон связан в том числе с переименованием всех топографических объектов, названия которых хоть как-то связаны с СССР, а также со сносом памятников и демонтажом мемориальных досок.