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Что известно о ЧП на руднике «Пионер»

Оказавшихся под завалами на руднике «Пионер» горняков признали погибшими
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Фото: МЧС РФ
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Спасательная операция на руднике «Пионер» в Амурской области, где в марте произошел прорыв породы, завершена. Находящиеся под завалами горняки признаны погибшими, их поиски прекращены. О том, что стало причиной ЧП, как продвигается расследование и какую поддержку окажут семьям погибшим, рассказывают «Известия».

Что произошло на руднике «Пионер»

Рудник «Пионер» — одно из крупнейших золотодобывающих предприятий в России. Раньше добыча горной породы велась верховым способом, а затем карьерным, то есть под землей. Вечером 18 марта во время работ, которые велись на глубине 125 м, произошло обрушение части породы.

По первым подсчетам специалистов, объем прорыва составил 9 тыс. куб. м. В дальнейшем оценка возросла до 80 тыс. куб. м. А 21 марта стало известно, что масштаб обвала превысил изначальные оценки более чем в двадцать раз и составляет более 194 тыс. куб. м. Отмечалось, что ЧП могло произойти из-за скопившейся воды.

В результате аварии под завалами оказались 13 человек. В место обрушения продолжал поступать воздух. Благодаря этому горняки оставались живы, но вскоре связь с ними пропала. Сейчас они признаны погибшими.

Два дня под землей: что происходит на руднике «Пионер»
В попытке прорваться к шахтерам спасатели пробурили уже 71 м грунта

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что шахтеры работали вахтовым методом крепильщиками, сварщиками, слесарями, машинистами погрузочно-доставочных машин и самоходных буровых установок. Все они приехали из других регионов. Самому старшему было 66 лет, самому молодому — 30.

Как проходили спасательные работы на руднике «Пионер»

В Амурской области в день обрушения ввели режим ЧС для мобилизации всех сил и средств. На место прибыли более 200 специалистов, в том числе оперативная группа главного управления ведомства и психологи МЧС России, которые оказывали помощь близким горняков.

Работать приходилось в крайне непростых условиях, так как сохранялась угроза нового обвала. Глава региона 20 марта сообщил, что за первые сутки спасатели расчистили 90 м завала. Они постоянно откачивали воду и пульпу из шахты. Спецбортом МЧС РФ были направлены дополнительные силы и насосы.

Кадры поисково-спасательной операции показал корреспондент «Известий» Игорь Капориков. Он рассказал, что работы на руднике не прекращались ни днем, ни ночью. В штабе постоянно шла напряженная работа, изучались схемы шахты и обсуждались действия для помощи горнякам.

К предполагаемому месту нахождения людей пробурили несколько скважин. Однако в большей части из них были обнаружены вода и глина, работу над ними прекратили. Оперативные службы сообщали, что вода продолжает поступать в горную выработку, а в шахте периодически происходят обвалы.

Почему прекратили поиски пропавших горняков на руднике «Пионер»

Спасательные работы на руднике завершились 1 апреля. На момент завершения операции сохранялся риск повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках.

На руднике рассказали, что откачать воду сейчас не представляется возможным. Спасателям угрожает обрушение борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м. В настоящее время специалисты заняты устранением угроз обрушения.

По завершении спасательной операции глава региона поблагодарил всех ее участников, отметив, что специалисты сделали всё возможное и не боялись риска для жизни. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией, были приняты.

К вопросу извлечения 13 тел горняков из шахты вернутся сразу после обеспечения безопасности работ на объекте.

Как продвигается расследование ЧП на руднике «Пионер»

По факту ЧП на руднике следователи Амурской области возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). В течение недели в его рамках был задержан управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков.

По версии следствия, он знал о наличии карьера с водой недалеко от месторождения, но не организовал его осушение. В результате это привело к прорыву воды и обвалу горных пород. Суд заключил Бирюкова под стражу до 19 мая. Ему может грозить до семи лет тюрьмы. Позднее по той же статье задержали главного инженера рудника.

Ответственность на лицах: после ЧП на шахте «Пионер» задержаны еще три чиновника
Спасательная операция на месте завала прекращена — выработки, где могли находиться рабочие, заполнены горной массой и водой

Также под следствием находятся замначальника и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами амурского управления Ростехнадзора. Они проходят подозреваемыми по статье «Халатность» (ст. 293 УК РФ). Как полагает следствие, во время плановых проверок опасного производственного объекта сотрудники ведомства не выявили имевшие место грубые нарушения и не приостановили работы.

Вскоре им изберут меру пресечения. В качестве подозреваемых могут привлечь и других должностных лиц. Кроме того, в рамках уголовного дела планируется провести ряд экспертиз: горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие.

Расследование ЧП продолжается. В ближайшее время руководитель амурского управления Следственного комитета должен представить главе СК РФ Александру Бастрыкину повторный доклад о ходе расследования обрушения на руднике и установленных обстоятельствах.

Какую помощь окажут семьям погибших на руднике «Пионер»

Семьям погибших шахтеров будет оказана материальная помощь из резервного фонда правительства региона. В пресс-службе предприятия «Покровский рудник», к которому относится шахта, заявили, что семьи погибших горняков получат выплаты в размере их годового заработка.

Как уточнили в компании, выплаты будут распространяться на каждого члена семьи — родителя, супруга или ребенка. Кроме того, детям шахтеров пообещали выплачивать ежемесячную компенсацию вплоть до совершеннолетия.

Ранее «Известия» писали, что затопление на руднике «Пионер» может доходить до уровня спасательных работ.

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