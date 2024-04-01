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Песков заявил, что были приняты все меры для спасения горняков из рудника «Пионер»

Песков: для спасения горняков из рудника «Пионер» были приняты все меры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Для спасения горняков из рудника «Пионер» в Амурской области принимались все необходимые меры, о результатах докладывают президенту России Владимиру Путину. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Оттуда не очень хорошие новости. Все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией, которая возникла, были приняты», — сказал он журналистам.

Песков уточнил, что глава государства поручал обеспечить весь необходимый уровень мобилизации ресурсов для решения чрезвычайной ситуации на руднике. Путину докладывают обо всех результатах этой работы и о причинах, по которым была остановлена спасательная операция, отметил он.

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Ранее в этот день на руднике прекратили спасательную операцию из-за риска обвала горной массы и затопления в подземных выработках. Спасателям и сотрудникам угрожало обрушение борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м.

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех, кто с риском для жизни принимал участие в спасательной операции. Он выразил уверенность, что специалисты сделали всё возможное. Также губернатор сообщил, что правительство региона окажет семьям погибших шахтеров финансовую помощь. В АО «Покровский рудник» тоже сообщили, что семьи горняков получат материальную помощь в размере годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей.

18 марта на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», произошло обрушение. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали, ему предъявлено обвинение.

Были начаты спасательные работы, в рамках которых происходило бурение восьми скважин и вывозился грунт. Однако их приходилось приостанавливать из-за опасности для участников операции.

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