Бастрыкин запросил повторный доклад о расследовании ЧП на руднике «Пионер»

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин запросил повторный доклад о ходе расследования уголовных дел, которые были возбуждены в связи с обрушением породы на шахте рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель Следственного комитета запросил у руководителя следственного управления по Амурской области Белянского С.Ю. повторный доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Амурской области задержали главного инженера рудника «Пионер». В СК сообщили, что по делу продолжается следствие, нацеленное установить все обстоятельства обрушения породы на руднике. Ведомство планирует провести несколько экспертиз, например, почвоведческую, молекулярно-генетическую, горнотехническую и другие.

1 апреля на руднике «Пионер» в Амурской области, входящем в АО «Покровский рудник», прекратили спасательную операцию, поскольку сохранялся риск обвала горной породы и затопления в подземных выработках и обрушения борта карьера в объеме более 200 тыс. куб. м, что поставило бы под угрозу безопасность спасателей и сотрудников «Пионера».

Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил всех участников спасательной операции за то, что они сделали всё возможное и не боялись риска для жизни. Правительство региона окажет семьям погибших шахтеров финансовую помощь. В АО «Покровский рудник», в свою очередь, заявили, что семьи погибших сотрудников получат выплату их годового заработка, необходимое медицинское обеспечение и ежемесячную материальную помощь на содержание детей.

Обрушение на «Пионере» произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 человек, с которыми пропала связь. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ («Нарушение требований безопасности при ведении работ»). Управляющего директора «Пионера» задержали, ему предъявлено обвинение. Кроме него, по подозрению в халатности 1 апреля задержали двух сотрудников амурского управления Ростехнадзора.