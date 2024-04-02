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Экс-депутат рады связал кадровые чистки Зеленского с его желанием укрепить власть

Экс-нардеп Килинкаров: Украина вступила в период высокой турбулентности
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Presidencia De Ucrania
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Украинский лидер Владимир Зеленский занялся чисткой своего окружения, чтобы попытаться укрепить власть до истечения срока его полномочий. Таким образом бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров прокомментировал «Известиями» 2 апреля ряд произошедших за последнее время кадровых перестановок в офисе президента Украины.

«Думаю, что Украина вступила в период высокой турбулентности. У Зеленского фактически осталось два месяца для принятия всех необходимых кадровых решений для укрепления своей власти. Поэтому с этой точки зрения ему нужно сейчас, я так думаю, переформировать все государственные органы с пониманием того, что после 21 мая он может сколько угодно называть себя легитимным, но принятие подобных кадровых перестановок станет проблематичным. Поэтому он будет принимать их в период до 21 мая», — считает Килинкаров.

Экс-депутат рады также высказал мнение, что случившиеся кадровые чистки не будут последними. Не исключено, что вскоре может начаться процесс переформирования правительства, добавил Килинкаров.

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26 марта Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). На его место был назначен глава службы внешней разведки Александр Литвиненко. Позже, 29 марта, сообщалось, что Данилов назначен послом Украины в Молдавии.

Позднее, 30 марта, стало известно, что украинский лидер уволил нескольких сотрудников своей администрации. Так, с поста первого помощника президента был снят Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами и считался его близким другом, был сооснователем студии «Квартал-95». Также были уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов и Михаил Радуцкий.

Еще 4 февраля президент Украины назвал необходимостью кадровое обновление управленческого аппарата, не только его военной составляющей. Он подчеркнул, что планируется замена не одного человека, а «ряда государственных руководителей не только в одном секторе, например в армии».

31 марта на Украине должны были пройти президентские выборы. Однако в ноябре 2023 года Зеленский заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов будет не ко времени, а лишь приведет к разобщению в стране. Как отмечал постпред РФ при ООН Василий Небензя, единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая.

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