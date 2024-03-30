Зеленский уволил еще нескольких сотрудников своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский уволил нескольких сотрудников своей администрации, соответствующий указ опубликован 30 марта на сайте главы государства.

Так, с поста первого помощника президента уволен Сергей Шефир, назначенный в мае 2019 года. До прихода в политику он вместе с Зеленским работал над телепроектами и считался его близким другом. Шефир — сооснователь студии «Квартал-95».

Также уволены советники Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий.

Алену Вербицкую он уволил с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от исполнения обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности, отмечает «Газета Ru».

Причины такой кадровой чистки украинские СМИ не уточняют.

Ранее, 26 марта, Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины. На его место был назначен глава службы внешней разведки Александр Литвиненко.

После этого сообщалось, что Данилов станет послом в Молдавии.