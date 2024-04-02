«Известия» показали работу пекарей-тыловиков группировки войск «Запад»

Тыловики группировки войск «Запад» стараются порадовать бойцов свежей выпечкой на передовой. О том, как устроена подземная пекарня в тылу российских позиций, рассказал корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Хлеб должен быть всегда и везде, уверен старший пекарь с позывным Чак. Именно поэтому тыловики работают круглосуточно, стараясь не прерывать процесс выпечки. Кроме хлеба они готовят для военнослужащих пирожки, сладкие булочки, сосиски в тесте и пиццу.

«Самое удивительное, что это пусть и небольшое, но довольно технологичное производство находится под землей. Его тыловики группировки «Запад» развернули за несколько дней», — отметил корреспондент.

Чтобы восстановиться не только физически, но и духовно, для военнослужащих здесь работает полевой храм.

«В случаях, когда боец сталкивается лицом к лицу со смертью, к кому он еще может обратиться. Только к богу. <…> Когда они приходят сюда, в первую очередь приходят в храм», — рассказал иерей Василий Мухаметшин.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что российские военные построили в Луганской Народной Республике (ЛНР) подземный город — комплекс восстановления для возвращающихся с передовой бойцов. Прибывающие на восстановление могут здесь помыться, отдохнуть, постирать обмундирование, получить горячее питание.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта на отлично оценил действия боевой авиации Российской армии в зоне украинского конфликта. Он отметил огромный и бесстрашный вклад военных в общую победу страны.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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