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В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
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В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Уваров
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В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка, посвященная творчеству советского художника Владимира Вейсберга. Отмечая 100 лет со дня рождения мэтра, музей предлагает проследить эволюцию его творчества, суть которой сформулирована в самом названии экспозиции — «От цвета к свету».

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Выставка Вейсберга в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков показывает, как живописец уходил от реальности, создавая в творчестве собственные миры. Эфемерные, будто выцветшие композиции Вейсберга — своеобразный ответ на тенденции эпохи застоя, когда серого стало слишком много, а воздуха — слишком мало.

Однако его серость не удручающая, вакуум — не удушающий. Собранные в одном пространстве, его натюрморты оставляют впечатление сновидческой легкости, гармонии и чистоты.

Многое из этого уже демонстрировалось не раз — скажем, на ретроспективе Вейсберга в In Artibus пять лет назад. Основательница фонда, коллекционер Инна Баженова владеет одними из лучших вещей художника и с готовностью делится ими.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В оттенках серого: какие загадки таит живопись Владимира Вейсберга

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