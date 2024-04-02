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Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Центральной России этим летом вновь можно ожидать рекордно длительное тепло. Такое предположение выразил 1 апреля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве».

Он напомнил, что для Московского региона продолжительность жарких дней обычно составляет не более двух недель, однако в 2023 году такой период, когда летом температура воздуха не опускалась ниже +25...+30 градусов, длился не менее трех недель.

«Существует возможность, что и текущим летом в Центральной России период жаркой и сухой погоды будет достаточно длительным — не менее трех недель точно. И не исключено, что даже превысит продолжительность показателей прошлого лета», — заявил Ильин.

По словам эксперта, подобные рекорды обычно связаны с активностью течений Эль-Ниньо. По сути они активны всегда, однако в определенные периоды температура воздуха над океаном, где они проходят, повышается и долго остается на высоком уровне. Ильин сделал свой прогноз, основываясь на научных исследованиях и истории многолетних наблюдений.

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Ранее в этот день сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо. Также он предупредил, что увеличение температуры чревато повышением уровня мирового океана.

Ранее, 13 января, Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые показатели температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. Отмечается, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые рекорды.

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