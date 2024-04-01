Климатологи допустили, что лето 2024 года может стать самым жарким
Температура воздуха в летний период 2024-го может оказаться выше рекордных показателей, которые были зафиксированы годом ранее. Как объяснил в понедельник, 1 апреля, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев, наиболее теплые года приходятся на то время, когда достигает пика эффект Эль-Ниньо.
«Предыдущее сильное Эль-Ниньо было как раз в 2016 году. В 2023 году мы имели следующее сильное Эль-Ниньо, которое закончится, как предполагается, к середине текущего года. Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год, то есть 2024 год прогнозировался как, скорее всего, самый теплый», — поделился специалист с РБК.
Кроме того, заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский отметил, что в 2024-м есть риск нового рекорда. Однако он подчеркнул, что теплая фаза Эль-Ниньо в Тихом океане «уже заканчивается» и в следующем году, вероятно, «будет попрохладнее и мы откатимся чуть-чуть назад».
Киселев предупредил, что увеличение температуры чревато повышением уровня мирового океана. Климатолог уточнил, что следствием такого явления могут стать затопления низинных территорий.
Ранее, 13 января, Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые показатели температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи. Отмечается, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые рекорды.
16 августа 2023 года доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в разговоре с «Известиями» заявил, что температурные рекорды, в том числе в Турции, — это логичное следствие глобального потепления и в ближайшие годы таких рекордов по всему миру будет становиться только больше.