2023-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2023-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

2024-01-13T20:52:47+03:00

2024-01-13T20:52:47+03:00

2024-01-13T20:52:47+03:00

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru