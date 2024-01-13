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2023-й стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Всемирная метеорологическая организация сообщила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средние мировые показатели температуры за год превысили на 1,48 градуса показатели доиндустриальной эпохи, передает телеканал «Известия». Глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые рекорды.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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