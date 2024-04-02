Мировые парни: шведская молодежь не готова защищать свою страну

В 2017 году в Швеции был восстановлен призыв на военную службу. Сейчас, со вступлением страны в НАТО, шведские власти ведут активную милитаристскую пропаганду. Однако почти две трети молодых шведов заявляют, что они слишком больны и слабы, чтобы отдать долг родине. Люди откровенно признают, что боятся оказаться в роли пушечного мяса, и предпочитают «косить» от армии. Но и власти настроены серьезно и теперь уже не особенно церемонятся с уклонистами . Подробности — в материале «Известий».

Милитаризация на марше

В 2009 году Швеция попыталась перейти на полностью профессиональную армию и отменила призыв. Но к 2016 году в вооруженных силах королевства образовался недокомплект в 7,5 тыс. военнослужащих. В итоге семь лет назад власти тогда еще официально нейтральной Швеции приняли решение о восстановлении призыва на военную службу — правда, не всеобщего, а на выборочной основе. «Нам трудно на добровольной основе набрать персонал в боевые части. Каким-то образом эту проблему нужно решать. Следовательно, необходимо восстановить призыв», — объяснял тогдашний министр обороны Петер Хултквист.

В настоящее время военнообязанными на случай боевых действий являются шведские граждане в возрасте от 16 до 47 лет — 4 млн человек. Это не означает, что все они встанут под ружье. Шведский «Закон о тотальной обороне» предусматривает для призывника три возможных пути. Во-первых, это гражданская служба в таких, например, сферах, как уход за детьми, здравоохранение и т. д. Второе — различные гражданские структуры, которые должны функционировать даже в случае военных действий (например, электроснабжение). Ну а в-третьих, военная служба как таковая.

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На данный момент в шведских вооруженных силах числится чуть менее 55 тыс. человек, включая резервистов, вольнонаемных и так далее. На активной же повседневной службе — менее 25 тыс. солдат. В этом году по всей Швеции в качестве призывников будут отобраны 28 тыс. молодых людей 2006 года рождения, которых выбрали из 110 тыс. человек, заполнивших соответствующую регистрационную форму. По данным Агентства по призыву на срочную военную службу могут быть направлены от 6 тыс. до 8 тыс. человек. Предполагается, что через несколько лет это количество может возрасти до 10 тыс. в год или даже более.

Недавно страна вступила в НАТО — и уже впервые на правах официального члена успела поучаствовать в учениях альянса, прошедших в марте в северных регионах Финляндии, Швеции и Норвегии. В ходе этих маневров, получивших название Nordic Response-24, приняло участие в общей сложности около 20 тыс. военнослужащих из 13 стран: Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Великобритании, США, Финляндии, Франции и Швеции. Они тренировались с использованием артиллерийских орудий, танков, бронетранспортеров и прочей техники. Интенсивные тренировки проводились не только на суше, но и на море, с участием свыше полусотни военных кораблей разных классов. В воздух были подняты более сотни самолетов и вертолетов — разведывательных, транспортных, истребителей и т. д.

Основными элементами NR-24 являлись защита территорий от воздушного нападения, отражение и высадка морского десанта, проведение наземных операций. Одновременно с NR-24 в скандинавском регионе состоялся и ряд других маневров. Так, 6 марта ВВС Швеции провели совместные учения с американской группой бомбардировщиков. Самолеты B-1B Lancer и B-52 Stratofortress и шведский Jas 39 Gripen прошли, как выразились в пресс-службе шведской армии, «над значительной частью шведского воздушного пространства» — в том числе близ городов Стокгольм и Уппсала. «Миновав воздушное пространство Швеции, самолеты присоединятся к учениям НАТО Nordic Response, которые являются частью Stedfast Defender», — пояснили в шведской армии. «Мы постепенно увеличивали и развивали наши навыки сотрудничества, отрабатывая всю цепочку — от связи до сопровождения и метания боевыми боеприпасами», — говорится в сообщении пресс-службы Вооруженных сил Швеции.

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«Теряю год жизни»

В этом году в Швеции впервые с момента возобновления призыва тянут на службу и тех военнообязанных, у кого нет соответствующей мотивации, — раньше таких старались не дергать против их воли. Однако сейчас многие из молодых людей уклоняются от призыва и сказываются больными. Так, в прошлом году проходить службу по призыву не хотели 4,5 тыс. молодых шведов. А по свежим данным, недавно обнародованным шведским Агентством по призыву, почти из 107 тыс. молодых жителей страны, получивших приглашение заполнить анкеты потенциальных призывников, утвердительно ответили только 36%. А остальные 64% (это чуть более 68 тыс. человек) потребовали отсрочку, ссылаясь на различные заболевания, неблагоприятные диагнозы, травмы и т. д.

В шведскую армию призывают и мужчин, и женщин. Соответственно, выявилась гендерная диспропорция — от призыва уклоняются до 73% девушек и 55% парней. Удача, однако, сопутствует не всем уклонистам — как уже говорилось, их теперь тянут на службу против воли, угрожая судом. Так, шведская пресса приводит пример 17-летнего Эллиота, уроженца острова Люстере, жалующегося, что его заставляют служить насильно. Он рассказывает, что у него аллергия на пыльцу и старая травма спины, полученная во время занятий сноубордом. «Но, несмотря на это, меня всё равно призывают. Из-за всего этого я чувствую себя очень плохо и у меня тревога. Я даже не могу сосредоточиться на занятиях в школе. Ведь я понимаю, что теряю год своей жизни — в то время как я планировал путешествовать, получать опыт, изучать новые вещи. Очень большая часть времени, когда вы служите, просто исчезает», — жалуется Эллиот журналистам издания Expressen.

Нежелание многих шведов связываться с армией объясняется их страхом оказаться в эпицентре боевых действий. В общественной организации Svenska Freds («Шведское объединение за мир и арбитраж») сообщают, что к ним всё чаще обращаются представители молодежи, выражающие беспокойство насчет возможности своего участия в войнах в других странах во время прохождения службы. Люди требует от правительства соответствующих разъяснений и заверений, что их не собираются отправлять в бой. Как заявила представитель организации Ребекка Линдхольм Шульц в интервью телеканалу SVT, в 2024 году c ними связалось уже несколько десятков человек, интересующихся, чем может обернуться служба в армии сейчас, когда страна вступила в НАТО. Как известно, устав альянса предполагает, что, если кто-то из его членов окажется перед лицом военного кризиса, он может рассчитывать на вооруженную поддержку других государств НАТО. Именно это и беспокоит сейчас юных шведов.

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Надо сказать, что шведские власти мало что делают для того, чтобы успокоить молодежь, скорее наоборот. 8 января 2024 года премьер-министр страны Ульф Кристерссон в ходе выступления на ежегодной конференции Folk och Försvar («Народ и оборона») сообщил о намерении направить воинский контингент в Латвию. Шведы вольются в дислоцированную в этой прибалтийской республике боевую группу НАТО под руководством Канады. Их цель будет заключаться в том, чтобы «охранять границу ЕС и НАТО и удерживать Россию от нападения». Прогнозируется, что батальон прибудет в Латвию самое раннее в 2025 году. Также Кристерссон сообщил, что в этом году эго правительство инвестирует «в оборону» еще 27 млрд крон (€2,4 млрд).

Психоз, вышедший из-под контроля

По информации шведской прессы, в Латвию отправятся 800 солдат из числа личного состава Сконского полка, дислоцируемого в населенном пункте Ревинг (округ Сконе на юге страны). В декабре 2023 года командующий шведскими сухопутными силами Джонни Линдфорс рассказал, что планирование размещения шведских сил в Латвии уже идет. Контингент, возможно, возьмет с собой бронетехнику — БТР Pansarterrängbil 360, танки Stridsvagn 122 и бронированные машины разминирования Stridsfordon 90. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс, присутствующий на конференции, воодушевленно сказал: «Силы НАТО представляют собой активный фактор сдерживания и являются сигналом о том, что каждый дюйм территории союзников должен быть защищен. Будет важно увидеть шведский флаг в Латвии, который покажет, что Швеция вносит свой вклад в безопасность региона».

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, присутствовавший на той же конференции Folk och Försvar, заявил, что «после 210 лет мира стране пора готовиться к войне». В тот же день премьер Кристерссон призвал сограждан «быть готовыми умереть с оружием в руках, отстаивая ценности» — что, конечно, тоже не способствовало спокойствию населения. «Швеция живет в новой и более опасной реальности», — заявил глава правительства, добавив, что вступление в НАТО поспособствует укреплению безопасности королевства.

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Эффект от этих заявлений оказался совсем не таков, как рассчитывали госчиновники. Многие жители ринулись в магазины, где начали скупать товары первой необходимости. Газета Expressen сообщает о росте на несколько тысяч процентов продаж портативных радиостанций и 800-процентном повышении спроса на фонарики и канистры с водой. В результате Кристерссону пришлось срочно успокаивать соотечественников. Премьер, выступая в радиоэфире, признал, что в стране возник массовый психоз, «вышедший из-под контроля». Глава правительства попытался рассеять страх, который сам же и нагнал на людей. «Риск увеличился, но нет никаких признаков того, что война уже стучится в нашу дверь», — уверил руководитель кабинета министров.

В общем, неудивительно, что молодые шведы, живущие в информационном пространстве своего государства, отнюдь не горят энтузиазмом относительно перспективы облачиться в военную форму. Однако, по мнению генерального директора Агентства по призыву Кристины Мальм, долг по защите родины должен быть важнее личных интересов каждого отдельного гражданина. Поскольку командование вооруженных сил Швеции намерено нарастить численность военнослужащих, это означает, что в ближайшее время всё больше шведов будут проходить военную подготовку по призыву вне зависимости от их желания.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» напомнила, что сейчас Швеция столкнулась с демографическим кризисом. В среднем шведские женщины сейчас рожают 1,45 ребенка, что является самым низким показателем с 1749 года. За январь 2024 года в Швеции родилось чуть более 7,9 тыс. детей — почти на 350 меньше, чем за тот же месяц прошлого года. «В этом плане Швеция не одинока — сходные проблемы испытывают многие западноевропейские страны, поддерживая численность населения за счет ввоза мигрантов. Кроме того, молодые люди, окончившие школу, действительно зачастую не готовы к прохождению службы — как психологически, так и физиологически. Демотивирует их и фактор возросшей конкуренции, когда не полученное вовремя образование или упущенное из-за армии рабочее место ведет к ограничениям карьерного роста», — отмечает профессор.

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По ее словам, во многих странах специально вводят повышение минимального призывного возраста, социальные льготы для призывников, в том числе влияющие на карьеру и получение образования. «Других способов привлечь молодежь нет. Отсюда же — попытка делать ставки на современные технологии, сокращающие необходимость участия людского контингента в боевых действиях. Тем более что все видят, как сильно изменились войны, после того как в их ходе начали массово применять дроны. Я думаю, что молодые шведы уклоняются от службы не только из страха быть посланными на войну. Некоторые руководствуются противоположной логикой — невзирая на пропаганду, они не верят даже в гипотетическую возможность крупного военного конфликта, раз не воспринимают необходимость своей военной подготовки. Общество настаивает именно на профессионализации армии», — заключает эксперт.