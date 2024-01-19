В Швеции восстановили гражданскую службу по призыву

В Швеции возобновили гражданскую службу по призыву. Об этом 19 января сообщило правительство королевства.

«С сегодняшнего дня могут быть зачислены и призваны на переподготовку с выполнением гражданской службы призывники, уже прошедшие соответствующую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения», — говорится в сообщении.

Решение о введении гражданской службы было принято правительством Швеции 21 декабря прошлого года. Ранее она действовала до 2008 года.

«Чтобы функции социального значения могли функционировать даже в случае повышенной готовности и войны, необходимо обеспечить кадровый потенциал. Сегодняшняя активация является важным шагом на пути к этому», — заявил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

Ранее, 7 января, Булин заявил, что в стране может разгореться война. Он призвал граждан быть готовыми к такому развитию событий. Булин объяснил, что на фоне конфликта на Украине мысль о стабильном мире больше не является неизменной. В свою очередь, главнокомандующий вооруженными силами государства Микаэль Бюден отметил, что ситуация стала очень серьезной.

До этого, 27 октября, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия в своем военном планировании учитывает то, что Швеция рано или поздно станет членом НАТО. Он отметил, что такая вещь была абсолютно ожидаемой. Как указал дипломат, для Североатлантического альянса важно устранить географические пробелы в системе обороны организации, поэтому НАТО пытается расширять свою территорию.

В том же месяце шведская журналистка Крис Форсне указала, что Швеция оказалась в ловушке, приняв решение вступить в НАТО во время конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. По ее мнению, у Швеции была традиция оставаться нейтральной, однако после вступления в Североатлантический альянс она оказалась в противостоянии с Россией.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, но их членство затягивалось. 4 апреля 2023 года официально присоединился к блоку только Хельсинки. Заявку Швеции не ратифицировали Венгрия и Турция.