В Уфе возбудили уголовное дело после пропажи двух подростков

Уголовное дело возбуждено по факту исчезновения двух уфимцев 13 и 14 лет. Об этом 31 марта сообщает следственный отдел по Октябрьскому району Уфы СУ СК России по Башкортостану.

«В настоящее время следователями и криминалистами совместно с сотрудниками полиции, экстренными службами и добровольческими поисковыми отрядами проводятся поисковые мероприятия в районе исчезновения подростков», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Подростки ушли из дома 30 марта, они пошли гулять у детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева, после чего перестали выходить на связь. Родители не смогли найти детей и обратились в полицию.

Рюкзаки подростков обнаружены в лесном массиве вблизи реки Белой. К поискам школьников привлечены суда на воздушной подушке.

Всего подростков ищут около 170 человек, применяются беспилотные летательные аппараты, работают кинологические расчеты. МЧС запланировало водолазные работы.