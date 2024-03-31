В Уфе идут поиски подростков 13 и 14 лет
В Уфе спасатели, волонтеры, и представители экстренных служб ведут поиски двух подростков 13 и 14 лет. Об этом 31 марта сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Школьники пропали 30 марта.
«В результате организованных поисков в лесном массиве в районе 6-й пристани Уфы обнаружены портфели мальчиков», — отметили спасатели.
Поиски ведутся вдоль береговой линии, к ним привлечены суда на воздушной подушке.
Всего в поисках принимают участие около 170 человек, применяются беспилотные летательные аппараты, работают кинологические расчеты. МЧС запланировало водолазные работы.
Ранее, 25 января в Московской области нашли школьницу, пропавшую 19 февраля в Новосибирске. О пропаже 15-летнего ребенка пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила 21 февраля.