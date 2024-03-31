Три машины столкнулись на внутренней стороне 44-го км МКАД

ДТП с участием трех машин произошло на внутренней стороне 44-го км МКАД, сообщили 31 марта в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Как видно на кадрах, водитель такси выбрал неправильную дистанцию и наехал на авто, которое в свою очередь врезалось в автомобиль, двигающийся впереди.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении.



Движение в районе происшествия было незначительно затруднено. Позднее дептранс сообщил, что проезжая часть освобождена.

Ранее, 28 марта, в Подмосковье женщина совершила ДТП с восемью припаркованными авто. В ГУ МВД России по Московской области отметили, что у нее были признаки алкогольного опьянения. В результате инцидента никто не пострадал.