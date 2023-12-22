Аварийная схема: мошенники нашли новый способ обмана российских водителей

На дорогах появилась очередная схема обмана водителей. Человек попадает в мелкое ДТП, и виновник предлагает ему «разобраться на месте», обратившись к аварийным комиссарам. Водитель заключает договор и получает сумму гораздо меньше обговоренной. Как работает схема и как защититься от нее, выясняли «Известия».

Обман комиссаров

В России появилась еще одна схема обмана людей, попавших в ДТП. Ее зафиксировали в Чите, сообщает РТК «Забайкалье».

К журналистам обратилась местная жительница Ольга К. Женщина рассказала, что в ноябре стала пострадавшей в небольшом ДТП. Виновник аварии сказал, что торопится, и попросил россиянку не оформлять европротокол, а вызвать аварийных комиссаров, которые проведут все нужные процедуры.

Ольга согласилась подписать документы — ей пообещали выплатить всю сумму страховки. Но когда россиянка получила деньги, поняла, что ее обманули: на карту пришло всего 15 тыс. рублей вместо 41тыс.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Я позвонила в офис, мне сказали, что такую сумму выдала страховая. Естественно , я сильно расстроилась, пошла в страховую компанию, а там сотрудник объяснил, что это были мошенники — у них это пятый подобный случай , — сказала женщина.

Как выяснилось, Ольга стала жертвой схемы агентов, подсунувших ей договор с невыгодными условиями. Большая сумма страховых выплат ушла мошенникам, а женщине досталась лишь небольшая часть. При этом юридически всё было законно: россиянка подписала соглашение о переуступке прав требований и таким образом дала организации свободу действий. В том числе на подачу документов в страховую организацию водителя и то, что страховая будет переводить выплаты не самому человеку, а на расчетный счет компании.

Похожую схему недавно выявили и в Москве . Десятки водителей пытаются привлечь к ответственности предпринимательницу, из-за которой они лишились страховых выплат. По данным телеканала РЕН ТВ, женщина наняла аварийных комиссаров: во время оформления европротокола они подсовывали автомобилистам договор, из-за которого никакого ремонта и денег пострадавшие не получили. Москвичи, с которыми пообщались журналисты, потеряли сотни тысяч рублей.

Механизм обмана

Как отмечает ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Безделин, в описанной схеме несложный механизм, хорошо знакомый экспертам в отрасли. Существует фирма, которая выкупает право требования по ДТП. Первоначально на место происшествия выезжает ее сотрудник — вызванный одним из участников аварии комиссар. Он оформляет протокол и предлагает потерпевшему подъехать в офис — там его встречает менеджер и предлагает заключить договор цессии (уступку права требования).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Если потерпевший соглашается, его автомобиль осматривает эксперт и предлагает определенную сумму или ремонт в сервисном центре. После заключения договора, как правило, в этот же или на следующий день потерпевшему выплачивают деньги. После подписания договора цессии он уже не вправе что-либо требовать от страховой компании или от виновника ДТП, — объясняет Безделин.

Практика по продаже долга в результате ДТП неоднозначна, но явно невыгодна для потерпевшего, поскольку другая сторона, выкупающая долг, действует в своих коммерческих интересах. И вероятно, что выплаты по уступленному долгу потерпевшему будет недостаточно для полноценного ремонта транспортного средства.

— Схемы мошенничества и обмана невозможно предугадать, так как мошенники пытаются усовершенствовать их, чтобы подловить жертву на небрежности или незнании закона. Поэтому важно внимательно читать договоры и обращаться только в проверенные организации, — заключает собеседник «Известий».

Рабочая схема

По словам директора по правовым вопросам автомобильного маркетплейса FRESH Миляши Дорофеевой, схема с договорами, где прописаны невыгодные для автомобилистов условия, сегодня широко распространена по всей стране. Ее используют многие организации не только в Чите, но и в других регионах.

— Читинская схема отличается только большей так называемой социальной гарантией: пострадавшие видят людей в форме аварийных комиссаров и на подсознательном уровне не сомневаются в их честности и компетенции , — отмечает собеседница «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В первую очередь, рассказывает она, в таких случаях человека должна насторожить несуразность ДТП — зачастую оно бывает подставным. И пострадавший водитель вообще не может понять, как могла произойти авария.

— Во-вторых, ситуацию выдает поспешность виновника. Никогда не стоит соглашаться на сомнительные варианты решения проблемы, особенно если вы выступаете в качестве пострадавшего , — поясняет Дорофеева.

Как отмечает эксперт, водителям важно понимать, что для получения выплат в адекватном размере важна каждая мелочь при оформлении ДТП, иначе страховая компания может и вовсе отказать в компенсации ущерба. Если человек уже заключил невыгодный для него договор, ему остается только одно: попробовать написать заявление в страховую компанию с просьбой увеличить объем выплат, учитывая обстоятельства. Однако нет никакой гарантии, что она ответит согласием.

Правила безопасности

Для того чтобы не стать жертвой мошенников при попадании в ДТП, собеседники «Известий» рекомендуют соблюдать несколько простых правил. Одно из них — не стоит договариваться «на месте», лучше оформить аварию в соответствии с законом.

— При ДТП, согласно п. 2.5, п. 2.6, п. 2.6.1 ПДД, необходимо выполнить следующее действия: немедленно остановить автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию, освободить проезжую часть (если движение других транспортных средств невозможно), предварительно сфотографировав или сняв положение автомобиля, записать данные очевидцев, — напоминает Дмитрий Безделин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для последующего оформления ДТП нужно составить извещение о ДТП (европротокол), если это возможно, исходя из ФЗ об ОСАГО. То есть в случае, если у участников ДТП нет разногласий и вред причинен только застрахованным автомобилям.

— Если у одного из участников нет полиса или имеются разногласия, следует вызвать сотрудников ГИБДД. Не нужно никуда спешить: авария уже произошла, и ситуацию можно оценить спокойно. При необходимости можно обратиться к юристу, — заключает собеседник «Известий».