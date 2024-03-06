Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Спецборт МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе ведомства.
«Необходимая помощь населению оказывается по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Самолет Ан-74 чрезвычайного ведомства уже вылетел из Красноярска», — сообщили в Telegram-канале МЧС.
Кроме того, с помощью самолета доставят тепловые пушки и обогревали для теплоснабжения социально значимых объектов, а также многоквартирных домов и внутренних теплосетей.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. В результате случившегося начались пожар и сильное задымление в здании котельной. Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь в был полностью потушен.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. 15 человек были госпитализированы с ожогами и различными травмами, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным СКР, к аварии на ТЭЦ, предварительно, привели хлопок угольной смеси и скопление газов.
Позднее в этот день самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве. Уточнялось, что решение о числе эвакуируемых в столицу будет принято после консилиума.
В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.