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Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
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Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Спецборт МЧС России доставит в Туву оборудование для восстановления теплоснабжения. Об этом 6 марта заявили в пресс-службе ведомства.

«Необходимая помощь населению оказывается по поручению главы МЧС России Александра Куренкова. Самолет Ан-74 чрезвычайного ведомства уже вылетел из Красноярска», — сообщили в Telegram-канале МЧС.

Кроме того, с помощью самолета доставят тепловые пушки и обогревали для теплоснабжения социально значимых объектов, а также многоквартирных домов и внутренних теплосетей.

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Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел утром 6 марта. В результате случившегося начались пожар и сильное задымление в здании котельной. Позднее в МЧС РФ уточнили, что огонь в был полностью потушен.

По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. 15 человек были госпитализированы с ожогами и различными травмами, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По данным СКР, к аварии на ТЭЦ, предварительно, привели хлопок угольной смеси и скопление газов.

Позднее в этот день самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в аэропорту Кызыла для эвакуации в Москву пострадавших при взрыве. Уточнялось, что решение о числе эвакуируемых в столицу будет принято после консилиума.

В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.

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