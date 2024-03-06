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СК назвал причиной аварии на ТЭЦ в Туве хлопок угольной смеси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Хлопок угольной смеси и скопление газов стали причиной аварии на ТЭЦ в Туве. Об этом 6 марта сообщили Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следствия, из-за нарушений требований промышленной безопасности произошел хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи. По предварительным данным, причиной произошедшего могло быть скопление угольных газов.

«Следственными органами СК России по Республике Тыва в связи с аварией на ТЭЦ города Шагонара, в результате которой пострадали люди, расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ («Халатность») и ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов»)», — сообщили в СК.

Как отметили следователи, в рамках следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц.

Что известно о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Главное

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава республики Вячеслав Ховалыг сообщал, что в результате происшествия никто не погиб, а причины произошедшего пока предстоит установить. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, и позднее пресс-служба МСЧ РФ сообщала, что открытое горение было ликвидировано.

В регионе введен режим ЧС, работает оперативный штаб.

По данным Минздрава России, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами. При этом шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили помощь амбулаторно. Позднее правоохранительные органы сообщали, что один из пострадавших умер в больнице, но пресс-служба главы Тувы не подтвердила эту информацию.

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