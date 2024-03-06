Число пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Туве возросло до 16 человек

Число пострадавших из-за ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе увеличилось до 16 человек. Об этом утром 6 марта сообщается на официальном портале Республики Тыва.

«В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в больницу доставлено 16 человек. Предварительно, это работники предприятия», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что в настоящий момент на месте работают четыре единицы техники и семь человек личного состава пожарно-спасательной части. Кроме того, в Шагонар выехала оперативная группа Главного управления МЧС РФ по региону.

«На данный момент пожар локализован на площади 50 кв. м. <…> 21 человек был эвакуирован», — сообщила пресс-служба МЧС республики в официальном Telegram-канале.

Информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар поступила ранее этим утром, 6 марта. Причины ЧП выясняются. Как сообщил до этого глава республики Владислав Ховалыг, погибших нет, по факту инцидента будет создан оперативный штаб.