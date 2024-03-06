В Туве 10 человек пострадали в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ

В Улуг-Хемском районе Тувы из-за ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) пострадали 10 человек. Об этом в среду, 6 марта, в своем Telegram-канале сообщил главы республики Владислав Ховалыг.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы», — написал он.

По информации главы республики, сейчас здание оцеплено, создается оперативный штаб, куда войдут руководство МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС.

Как позже отметили в республиканском МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар. Сейчас на месте работают пожарные.

2 февраля пять человек пострадали при аварии на ТЭЦ в Бишкеке. Уточняется, что все пострадавшие были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи. Двоим назначено амбулаторное лечение, поскольку их состояние удовлетворительное. Еще один человек находится в ожоговом отделении в состоянии средней тяжести.