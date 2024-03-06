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В Туве ввели режим ЧС после аварии на Шагонарской ТЭЦ

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Фото: t.me/mchstuva
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В Туве ввели режим ЧС после аварии на теплоэлектростанции (ТЭЦ) на территории города Шагонар. Об этом 6 марта сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Точные причины устанавливаются. Погибших нет», — написал он в Telegram.

Также он уточнил, что пожар потушен и в настоящее время идет разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. После этого начнутся восстановительные работы, на данный момент в городе приостановлено теплоснабжение. Всего в Шагонаре проживает более 12 тыс. жителей.

Причины произошедшего устанавливаются. Как сообщает Ховалыг, ЧП произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

Информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар поступила ранее этим утром, 6 марта. Позднее глава региона сообщил, что после пожара госпитализированы 18 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие направлены в республиканские больницы.

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