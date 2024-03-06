Глава Тувы рассказал о состоянии госпитализированных после ЧП на ТЭЦ

В результате ЧП на теплоэлектростанции (ТЭЦ) на территории города Шагонар в Туве госпитализированы 18 человек, шесть из которых находятся в тяжелом состоянии. Об этом 6 марта сообщает глава региона Владислав Ховалыг.

«На данный момент 18 человек госпитализированы. Шесть находятся в тяжелом состоянии. Девять ― в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному», ― написал Ховалыг в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что пострадавших транспортируют в республиканские больницы в Кызыл, столицу Тувы.

Тем временем на месте происшествия продолжаются поиски трех человек.

«На смену в ТЭЦ заступил 21 человек. Ведутся поиски оставшихся трех», ― добавил Ховалыг.

Информация о пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар поступила ранее этим утром, 6 марта. Причины ЧП выясняются. Как сообщил до этого глава республики, погибших нет, по факту инцидента будет создан оперативный штаб.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на территории ТЭЦ локализован на площади 50 кв.м.