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Один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ скончался

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Фото: МЧС РФ
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Один из пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ скончался в больнице. Об этом 6 марта сообщили в правоохранительных органах.

«По последний данным, один человек [в результате аварии] умер в больнице. Сейчас выясняются все подробности», — передает ТАСС.

При этом в пресс-службе губернатора региона информацию о гибели одного из потерпевших не подтвердили. Там заявили, что в больнице остаются 15 человек, еще восемь пострадавших находятся на амбулаторном лечении.

Минздрав РФ сообщил, что число пострадавших увеличилось до 23. По данным ведомства, 15 человек госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока не известны. Пожар на территории ТЭЦ распространился на площади 50 кв. м. Позднее пресс-служба МЧС России сообщила, что открытое горение в здании было ликвидировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В регионе введен режим ЧС, работает оперативный штаб.

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