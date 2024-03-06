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Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на ТЭЦ в Туве

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Фото: gov.tuva
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Уголовное дело возбуждено по факту ЧП на теплоэлектростанции (ТЭЦ) на территории города Шагонар в Туве. Об 6 марта сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону в своем Telegram-канале.

«Следственными органами СУ СК России незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на месте ЧП находятся следователь и криминалисты, они проводят работу по расследованию в рамках уголовного дела, устанавливая причины и обстоятельства случившегося.

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока неизвестны и в республике будет создан оперативный штаб.

Позже в МЧС сообщили, что пожар на территории ТЭЦ удалось локализовать на площади 50 кв. м.

Ховалыг также рассказал о состоянии пострадавших при ЧП. Госпитализированы 18 человек, из них шесть находятся в тяжелом состоянии, а еще девять — в состоянии средней тяжести. Пострадавших направили в больницы Кызыла, столицы Тувы. При этом глава республики добавил, что на смену заступал 21 человек, и сейчас спасатели ищут оставшихся трех.

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