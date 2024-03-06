Что известно о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Главное

Мощный взрыв произошел утром 6 марта на территории Шагонарской ТЭЦ в Туве. По последним данным, пострадало более 20 человек, несколько тысяч остались без отопления. В республике объявлен режим ЧС регионального значения. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что произошло на Шагонарской ТЭЦ

Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании около 05:00. Предположительно, возгорание началось в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной.

Пожар распространился на площади 50 кв. м. В настоящее время он потушен. В пресс-службе правительства республики уточнили, что все четыре котла ТЭЦ не пострадали, однако система топливоподачи требует ремонта.

По предварительной информации, взрыв и последующее возгорание могли произойти вследствие детонациии угольной пыли. Точные причины ЧП устанавливаются.

В данный момент здание теплоэлектростанции оцеплено. Идет разборка конструкций и проливка для исключения новых очагов возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Специалисты проверят сети и проведут диагностику котлоагрегатов.

При аварии на ТЭЦ пострадало более 20 человек

В результате аварии пострадали работники ТЭЦ. Их направили в больницы Кызыла, столицы Тувы. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Позднее в Минздраве РФ заявили, что их число увеличилось до 23.

Шестеро человек получили тяжелые увечья. Они поступили в реанимацию с черепно-мозговыми травмами и ожогами.

Также сообщалось, что один из пострадавших скончался в больнице. Однако в пресс-службе губернатора региона эту информацию не подтвердили. Там отметили, что в больнице остаются 15 человек, восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. У них диагностировали отравление угарным газом и ушибы.

На месте происшествия продолжаются поиски еще трех человек. Пока сообщений об их обнаружении не поступало.

В Туве ввели режим ЧС после аварии на ТЭЦ

Глава республики Владислав Ховалыг указал в своем Telegram-канале, что в Туве ввели режим ЧС регионального значения. Такое решение было принято в оперативном штабе.

Также в оперштабе обсудили подготовку пунктов временного размещения и вопросы, касающиеся информирование населения и работы социальных учреждений.

В настоящее время в городе приостановлено теплоснабжение. К центральному теплоснабжению здесь подключены около 280 домов, в которых живет примерно 4 тыс. человек. Всего в Шагонаре проживает более 12 тыс. человек. Возобновить подачу тепла планируют вечером.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 2. ст. 293 УК РФ).