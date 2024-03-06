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Пожар в здании ТЭЦ в Шагонаре полностью потушен

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Пожар, начавшийся после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве полностью потушен. Об этом пресс-служба МЧС России 6 марта сообщила в своем Telegram-канале.

«В Туве огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в здании ТЭЦ», — говорится в сообщении.

Что известно о пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Главное

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава республики Вячеслав Ховалыг сообщал, что в результате происшествия никто не погиб, а причины произошедшего пока предстоит установить. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, и позднее пресс-служба МСЧ РФ сообщала, что открытое горение было ликвидировано.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В регионе введен режим ЧС, работает оперативный штаб.

По данным Минздрава России, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами. При этом шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили помощь амбулаторно. Позднее правоохранительные органы сообщали, что один из пострадавших умер в больнице, но пресс-служба главы Тувы не подтвердила эту информацию.

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