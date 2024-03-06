Авария на ТЭЦ в Туве: пострадали 23 человека

Утром в среду, 6 марта, стало известно об аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Из-за взрыва в одной из котельных начались пожар и сильное задымление. В результате ЧП все 23 заступивших на смену сотрудника пострадали. Спустя несколько часов возгорание удалось ликвидировать, однако город Шагонар до вечера останется без отопления. Власти республики ввели режим ЧС регионального уровня. Полный список пострадавших, причина взрыва на ТЭЦ и ликвидация последствий аварии — в материале «Известий».

Авария на ТЭЦ в Туве: что известно

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел ранним утром 6 марта. В региональное отделение МЧС поступило сообщение о пожаре и сильном задымлении в здании котельной. К 7:10 по мск пожарным удалось локализовать огонь на площади 50 кв. м и не допустить распространения возгорания на основную часть котельной. Сообщалось, что все четыре котла ТЭЦ не пострадали. Администрация Улуг-Хемского района подтвердила информацию, что взрыв произошел в здании топливоподачи с ленточным контейнером. «Взрыв произошел только в месте топливоподачи с ленточным контейнером. Котлы целые. К ТЭК-4 подключено 62 дома Шагонара», — сообщили в администрации.

На данный момент известно о 23 пострадавших в результате происшествия, пропавших без вести нет. Все они были госпитализированы в больницы города Кызыла с ожогами и травмами различной степени тяжести, шестеро были в тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что некоторые из пострадавших в аварии на ТЭЦ будут доставлены в Москву спецбортом МЧС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим на Шагонарской ТЭЦ в Туве.

По факту аварии с пострадавшими возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Прокуратура начала проверку.

Власти уточнили, что в Шагонаре временно отключили центральное отопление. К ТЭЦ подключены все 62 многоквартирных дома Шагонара и 216 частных домов, в которых живет около 4 тыс. человек. Возобновить подачу тепла планируют вечером. Температура воздуха в Шагонаре 6 марта составляет 10–13 градусов ниже ноля.

Как пояснил глава Тувы Владислав Ховалыг, теплоснабжение проведут от локальных мобильных котельных. По его словам, аварийно-восстановительная бригада продолжает работу.

Полный список пострадавших на Шагонарской ТЭЦ

Телеграм-канал о происшествиях «112» опубликовал наиболее полный список тех, кто заступил на смену в ТЭЦ и позже был госпитализирован.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

1. Манзырыкчы В., 1959 г.

2. Болат Е., 1978 г.

3. Орустаан А., 1988 г.

4. Хадын-оол Ш., 1975 г.

5. Сарыг-оол М., 1995 г.

6. Барзык О., 1991 г.

7. Чалзап М., 1983 г.

8. Киртикей А., 1983 г.

9. Натпит Р., 1975 г.

10. Доржу В., 1971 г.

11. Быштак-оол У., 1982 г.

12. Намзын В., 1965 г.

13. Хомушку Ч., 1983 г.

14. Намзын А., 1993 г.

15. Салчак Э., 1987 г.

16. Сандакова А., 1972 г.

17. Очур М., 1963 г.

18. Хууракай Н., 1985 г.

19. Сат Ч., 1980 г.

20. Седип Т., 1970 г.

21. Нуртуй-оол Н., 1965 г.

22. Дамбый Б., 1986 г.

23. Санчай-оол У., 1972 г.

Почему произошел взрыв на Шагонарской ТЭЦ

На данный момент известно, что причиной взрыва и возгорания в здании Шагонарской ТЭЦ, по предварительной информации, стала детонация угольной пыли. Об этом рассказал « РИА Новости » представитель экстренных служб.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

«В 04:42 мск поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной с последующим пожаром на площади 50 кв. м», — сообщил источник. Около 7:00 мск в федеральном МЧС сообщили о полном тушении открытого огня на ТЭЦ, остатки пожара тушили более 170 человек и 40 единиц техники.

Последствия аварии в Туве: в республике ввели режим ЧС

Глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем телеграм-канале о предпринимаемых мерах ликвидации последствий аварии.

«Пожар потушен. Сейчас идут разборка конструкций и проливка для исключения очагов нового возгорания. Затем к работе приступит аварийно-восстановительная бригада. Проверят сети, отходящие от котельной, и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники», — написал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Также глава региона сообщил о введении в Туве режима ЧС регионального значения. Министр образования республики Елена Хардикова уточнила, что все занятия в образовательных учреждениях города отменены.

Проблемы Шагонарской ТЭЦ

Шагонарская ТЭЦ расположена в одноименном городе в Республике Тува. Она была введена в эксплуатацию в 1982 году. Установленная тепловая мощность централи небольшая — 92,5 Гкал/ч. Отмечается, что ее проектировали для города с населением 30 тыс. человек, однако более чем за 40 лет население города значительно уменьшилось и по состоянию на 2021 год составляло порядка 11 тыс. К центральному отоплению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов, в которых проживает порядка 4 тыс. человек.

При этом мощности ТЭЦ для нужд города не хватает, из-за чего в Шагонаре часто случаются аварии. Согласно местным СМИ, первое громкое происшествие произошло в декабре 2005 года, когда около 600 жителей города остались без отопления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 2014 году сообщалось, что Минэнерго и правительство Тувы пришли к соглашению о строительстве новой котельной. Тогда же появилась информация, что износ оборудования Шагонарской ТЭЦ составлял 92%. Изношенность техники частично объясняется последствиями землетрясений в регионе. Строительство было начато, но процесс встал осенью 2015 года.

Тува является энергодефицитным регионом, недостаток энергии покрывается за счет перетоков из соседних Красноярского края и Хакасии. При этом на территории отсутствуют крупные потребители электроэнергии — заводы, фабрики и другие предприятия. Согласно проекту развития энергосетей до 2030 года, размещенному на сайте правительства республики, в ближайшие годы обсуждалось строительство котельных в городах Шагонар и соседнем Ак-Довураке, при этом энергобезопасность систем Тувы в 2017 году составляла всего 10%.