Спецборт МЧС доставит в Москву пострадавших в ЧП на ТЭЦ в Шагонаре
Спецборт МЧС России доставит в Москву пострадавших в результате ЧП на ТЭЦ в Шагонаре в Туве. Об этом 6 марта рассказали в пресс-службе ведомства.
«Санавиация МЧС доставит пострадавших в Москву. Самолет Ил-76 вылетел в Кызыл. Борт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь во время полета», — сообщили там.
На борту самолета находятся врачи отряда «Центроспас», психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России. Кроме того, в готовность приведены два самолета для доставки модульных котельных и тепловых пушек в Кызыл.
В ведомстве отметили, что глава МЧС Александр Куренков поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на ТЭЦ.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар прогремел утром 6 марта. В результате происшествия начались пожар и сильное задымление в здании котельной. Глава республики Вячеслав Ховалыг сообщал, что в результате происшествия никто не погиб, а причины произошедшего пока предстоит установить. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее в МЧС России уточнили, что огонь был полностью потушен.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. Как было указано, 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами. При этом шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили помощь амбулаторно. Позднее появилась информация о том, что один из пострадавших умер в больнице, в пресс-службе главы Тувы пока не подтверждали эти данные.