Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин допустил организацию в России новых фестивалей молодежи
Авто
Haval запустил в России завод по выпуску двигателей
Армия
ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы
Экономика
Хуснуллин сообщил о планах по обновлению семи аэропортов на юге России
Армия
Истребитель РФ подняли в воздух над Черным морем из-за самолетов ВВС Британии
Мир
В ЕК заявили о готовности пойти на уступки протестующим фермерам в Польше
Мир
Ведущие экономисты ФРГ назвали экономику страны парализованной
Мир
В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ
Экономика
Совфед денонсировал соглашение с Великобританией о рыболовстве
Мир
В раде заявили о нехватке средств для строительства фортификаций
Мир
МВД РФ объявило журналиста из США Рогана в розыск по уголовной статье
Мир
Премьер-министр Финляндии допустил транзит ядерного оружия НАТО через страну
Общество
Спецборт МЧС доставит в Туву оборудование для теплоснабжения после взрыва на ТЭЦ
Мир
Хуситы подтвердили удар по судну США True Confidence в Аденском заливе
Мир
Путин указал на желание РФ создать условия свободы и дружбы на ВФМ

Двое пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое из 15 госпитализированных после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии», — сказал он журналистам.

Как уточнил Кузнецов, в настоящий момент еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, а восемь — в состоянии средней степени тяжести. Также восемь человек получили амбулаторную медицинскую помощь.

Авария на ТЭЦ в Туве: пострадали 23 человека
В республике ввели режим ЧС, в городе Шагонар отключили отопление

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел утром 6 марта, предварительно, по причине скопления угольных газов. В результате начался пожар и сильное задымление в здании котельной. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее огонь был полностью потушен. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По последним данным, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024