Двое пострадавших при аварии на ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии
Двое из 15 госпитализированных после аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«По оперативным данным, из 15 госпитализированных двое находятся в крайне тяжелом состоянии», — сказал он журналистам.
Как уточнил Кузнецов, в настоящий момент еще пять человек находятся в тяжелом состоянии, а восемь — в состоянии средней степени тяжести. Также восемь человек получили амбулаторную медицинскую помощь.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел утром 6 марта, предварительно, по причине скопления угольных газов. В результате начался пожар и сильное задымление в здании котельной. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее огонь был полностью потушен. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.
По последним данным, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек.