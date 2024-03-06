Пожарный эксперт назвал возможную причину взрыва на ТЭЦ в Туве
Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов назвал в среду, 6 марта, главные сложности устранения последствий взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве.
«Происшествие это достаточно редкое. По крайней мере, за последние 10 лет ничего подробного я в своей практике не встречал. Хотя сама по себе возможность пожаров и взрывов при обращении горючих веществ всегда есть», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.
Он предположил, что на ТЭЦ, скорее всего, была достигнута взрывоопасная концентрация угольной пыли.
«Такое возможно при нарушении технологических процессов. Такое понятие как обеспылевание, пылепоглощение, пылеподавление, является частью технологических процессов. Если по какой-то причине эти методы не работают достаточно эффективно, возникает такая история», — рассказал он.
Он добавил, что специалистам всегда сложно устранять последствия подобных происшествий из-за большой площади таких предприятий.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел ранее утром в этот день. В результате случившегося начались пожар и сильное задымление в здании котельной.
Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее в МЧС России уточнили, что огонь был полностью потушен, сообщает телеканал «360».
По факту инцидента возбуждено уголовное дело, передает RT. В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек, передает НСН. Как было указано, 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами.
Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что теплоснабжение в Шагонаре после аварии на ТЭЦ будет восстановлено вечером в среду, 6 марта, взрыв не повлиял на механические части трех котлов.