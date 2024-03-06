Глава Тувы назвал срок восстановления подачи тепла после аварии на ТЭЦ
Теплоснабжение в Шагонаре после аварии на ТЭЦ будет восстановлено вечером в среду, 6 марта, взрыв не повлиял на механические части трех котлов, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.
По его словам, теплоснабжение проведут от локальных мобильных котельных.
«По предварительным данным, ЧП произошло в отсеке топливоподачи ТЭЦ, который находится отдельно от котельной. Ни один из четырех котлов не пострадал, однако требуется ремонт системы топливоподачи. Подача тепла в город временно приостановлена», — добавил глава республики.
По его словам, аварийно-восстановительная бригада продолжает работу.
«Проверят сети, отходящие от котельной, и еще раз проведут диагностику котлоагрегатов. После этого станет возможным поднять давление в системе и запустить оборудование. При необходимости задействуем резервные источники», — отметил он.
Ховалыг заверил, что тепло в дома вернется уже сегодня вечером.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел ранее утром в этот день. В результате случившегося начались пожар и сильное задымление в здании котельной.
Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее в МЧС России уточнили, что огонь был полностью потушен.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. Как было указано, 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами.