Появилось видео момента взрыва на ТЭЦ в Туве

Видео момента на Шагонарской ТЭЦ в Туве появилось в среду, 6 марта, в распоряжении «Известий».

Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах запечатлен мощный взрыв, дым от которого поднялся высоко наверх.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе города Шагонар произошел утром 6 марта. В результате случившегося начался пожар и сильное задымление в здании котельной. Глава республики Вячеслав Ховалыг сообщал, что в результате происшествия никто не погиб, а причины произошедшего пока предстоит установить. Возгорание в здании ТЭЦ распространилось по площади 50 кв. м, позднее в МЧС России уточнили, что огонь был полностью потушен.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В регионе ввели режим ЧС, работает оперативный штаб.

По данным Минздрава РФ, число пострадавших при пожаре достигло 23 человек. Как было указано, 15 из них госпитализированы с ожогами и различными травмами. При этом шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще восемь человек получили помощь амбулаторно. Позднее появилась информация о том, что один из пострадавших умер в больнице, в пресс-службе главы Тувы пока не подтверждали эти данные.