В США подготовили законопроект о запрете TikTok

В палате представителей конгресса США подготовили законопроект о запрете принадлежащей компании ByteDance социальной сети TikTok. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, республиканец от штата Висконсин Майк Галлахер и демократ от штата Иллинойс Раджа Кришнамурти представили проект, который получил название «Закон о защите американцев от контролируемых приложений иностранных противников». В документе говорится, что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

«Это мое послание TikTok: порвите отношения с Коммунистической партией Китая или потеряете доступ к своим американским пользователям», — сказал Галлахер.

CNBC отмечает, что в случае принятия такого законопроекта у ByteDance будет около пяти месяцев, чтобы продать TikTok, а хостинговые компании и магазины приложений, например принадлежащие Apple и Google, будут вынуждены прекратить поддержку приложения и других пользователей.

«Этот законопроект представляет собой прямой запрет TikTok, как бы авторы ни пытались его замаскировать. Этот закон попирает права 170 млн американцев, предусмотренные Первой поправкой [Конституции США], и лишит 5 млн малых предприятий платформы», — прокомментировал представитель TikTok.

Ранее, 17 ноября прошлого года, в конгрессе США призвали заблокировать социальную сеть TikTok из-за «промывания мозгов» молодежи антисемитским контентом. Американские политики возобновили призывы к блокировке на фоне антиизраильского контента, а также ставшего «вирусным» письма десятилетней давности основателя группировки «Аль-Каида» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) Усамы бен Ладена.

Газета The Wall Street Journal 15 марта написала, что TikTok могут запретить в США, если его китайские владельцы не продадут свои доли. По ее данным, такое требование выдвинул комитет по иностранным инвестициям США, подконтрольный министерству финансов. Давление связано с опасениями за безопасность личных данных граждан США.

При этом еще 7 марта администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные соцсети, в том числе приложение TikTok. Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американские власти считают, что TikTok представляет угрозу для нацбезопасности США.

Об опасности китайского приложения в декабре 2022 года заявлял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс. Правительство Китая, по его словам, может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент.