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Пушилин назвал танки Abrams переоцененными западной пропагандой

Пушилин об Abrams: западная пропаганда их переоценила, ВС РФ это продемонстрировали
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Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Запад переоценил танки Abrams, это наглядно продемонстрировали российские военные, уничтожившие три из пяти таких машин на авдеевском направлении. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью «РИА Новости» в среду, 6 марта.

«Информация, действительно, Министерством обороны озвучена, что три танка уничтожены. По нашим данным, на авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет», — рассказал он.

По словам Пушилина, западная пропаганда уже не раз намеренно преувеличивала достоинства поставляемой на Украину техники. Всё переоцененное Западом вооружение, впрочем, быстро проверяется в условиях спецоперации российскими войсками.

«Конечно же, это не значит, что это какой-то бесполезный танк или не представляющий угрозу. Конечно, представляющий угрозу. Но Вооруженные силы РФ раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться и с такими вызовами в том числе», — подчеркнул глава ДНР.

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Ранее, 5 марта, военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры уничтожения третьего танка Abrams, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ). Танк был уничтожен в районе населенного пункта Бердычи. По нему нанес удар из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) расчет 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения российской армии.

Перед этим, 4 марта, Минобороны РФ сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams на авдеевском направлении.

Об уничтожении первого танка Abrams стало известно 26 февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.

Американское издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было указано, что среди этих машин будут еще потери и их не стоит рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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