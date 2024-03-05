В сети появились кадры уничтожения третьего танка M1A1 SA Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Их 5 марта опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Чингис Дамбиев.

Как уточняется, танк был уничтожен в районе населенного пункта Бердычи. По нему нанес удар из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) расчет 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения российской армии.

Визуальный контроль за целью проводился с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА), его осуществляли бойцы 30-й мотострелковой бригады.

Накануне Минобороны РФ сообщило об уничтожении второго американского танка Abrams на авдеевском направлении. Об уничтожении первого танка Abrams стало известно 26 февраля. По словам советника главы ДНР Яна Гагина, любая новая техника, поставляемая Западом киевскому режиму, уязвима.

Американское издание National Interest отметило, что эти танки «значительно переоценены». В публикации было указано, что среди этих машин будут еще потери и их не стоит рассматривать как «непобедимое чудесное оружие».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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