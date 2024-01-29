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Пентагон обвинил Иран в нападении на военную базу США в районе Эт-Танф

Пентагон: Иран несет ответственность за атаку в районе Эт-Танф
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts/File Photo
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Иран несет ответственность за совершенную атаку на базу Вооруженных сил (ВС) США в сирийском районе Эт-Танф. Об этом в понедельник, 29 января, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в ходе брифинга.

«Ответственность (за атаку на базу США. — Ред.) несет Иран, поскольку он финансирует те вооруженные формирования, которые действуют в Ираке и Сирии и осуществляют нападения на наших военных», — указала она.

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Об атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на севере Иордании стало известно накануне. В результате удара дрона погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. Телеканал CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» отметил, что гибель американских солдат на военной базе в Иордании на руках американского президента Джо Байдена и Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

Сам президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты. Газета The Washington Post сообщила, что ответственность за атаку на базу ВС США на севере Иордании взяло шиитское сопротивление Ирака, включающее в себя группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба».

29 января координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности страны Джон Кирби заявил, что США ответят на атаку против военных на Ближнем Востоке, однако Вашингтон сначала выберет время и способ для этого. Он подчеркнул, что администрация американского лидера Джо Байдена «не хочет более широкой войны с Ираном», и добавил, что Вашингтон в курсе поддержки группировок боевиков в регионе Тегераном.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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