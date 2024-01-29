Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США

Гибель американских солдат на военной базе в Иордании, которая 28 января была атакована беспилотным летательным аппаратом, на руках американского президента Джо Байдена, Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока. Об этом 29 января в беседе с «Известиями» заявил политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли.

«Они (Белый дом и Пентагон. — Ред.) говорят: «Мы боремся с терроризмом». Это их ответ на протяжении 25 лет. Но какова реальная причина? Американских военных там не должно быть. Это кровь на руках Джо Байдена. Он — террорист, и именно он виновен в гибели наших солдат и многих раненых», — сказал политолог.

Вароли пояснил, что уже более 30 лет Ближний Восток является местом для испытания американского оружия, «живым полигоном для военных». За это время США уничтожили миллионы мусульман, но никто на это не обращает внимания, отметил он.

«Решение здесь очевидно, но его никогда не будет. Оно заключается в том, что Америка должна уйти с Ближнего Востока. Мы там никому не нужны, мы никому не нравимся на Ближнем Востоке. Все хотят, чтобы Америка оттуда ушла. Это Исламский регион, и они хотят жить в соответствии со своей культурой и традициями, а не чтобы западные либеральные режимы приходили к ним и диктовали свои правила», — заключил Вароли.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на базу США на севере Иордании погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он заявил, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Позже, 28 января, министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.