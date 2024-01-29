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WP сообщило об ответственном за удар по базе США шиитском движении Ирака

WP: ответственность за удар по базе США взяло шиитское движение Ирака
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Фото: iran press
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Шиитское сопротивление в Ираке, включающее в себя группировки «Катаиб Хезболла» и «Харакат Хезболла Ан-Нуджаба», взяло на себя ответственность за атаку на базу ВС США на севере Иордании. Об этом 29 января сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник, связанный с боевиками.

По его словам, эскалация конфликта может произойти в случае, если США продолжат свою поддержку Израиля. Он также добавил, что все интересы Вашингтона в регионе являются законными целями группировок.

«Нас не волнуют угрозы США, на которые следует отвечать. … Мученичество — наша награда», — добавил собеседник газеты.

При этом в газете отметили, что атака была произведена на военный объект США под названием «Башня 22». Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) влетел в казармы, после чего произошел взрыв. Всего на базе размещено около 350 американских военнослужащих.

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Об атаке БПЛА на базу США на севере Иордании стало известно накануне. В результате удара дрона погибли трое американских военнослужащих, еще 25 получили ранения. CNN отметил, что это первый случай с начала эскалации палестино-израильского конфликта, когда американские военнослужащие погибли от «вражеского огня».

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли в беседе с «Известиями» отметил, что гибель американских солдат на военной базе в Иордании на руках американского президента Джо Байдена, и Соединенным Штатам необходимо уйти с Ближнего Востока.

Сам президент США в своем заявлении назвал виновниками удара поддерживаемые Ираном группировки, действующие в Ираке и Сирии. Он указал, что они будут привлечены к ответственности за совершенную атаку.

Министр коммуникаций, официальный представитель правительства Иордании Муханнад аль-Мубейдин 28 января заявил, что американская база, на которую была совершена атака, расположена за пределами границ Иордании. Как отметил официальный представитель кабмина Иордании, нападению подверглась база США в сирийском городе Эт-Танф.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин в своем официальном обращении заявил, что США не потерпят нападений на американские военные базы на Ближнем Востоке и предпримут все необходимые действия для защиты.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

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