СМИ сообщили об угрозах бельгийских фермеров заблокировать Брюссель

Бельгийские фермеры, последовавшие примеру протестующих коллег из других стран, могут заблокировать Брюссель в ближайшее время, если власти не пойдут навстречу. Об этом в понедельник, 29 января, сообщило издание Le Soir, ссылаясь на Молодежную федерацию фермеров.

«Это может произойти в среду или в четверг», — говорится в публикации.

Ранее в этот день сообщалось, что бельгийские фермеры заблокировали четыре главные автострады страны. По данным телеканала VRT, в акциях протестов было задействовано более 100 тракторов, протестующие против упадка сельского хозяйства в стране заблокировали движение нескольких трасс, среди которых E19 (Брюссель – Париж), E411 (Брюссель – Люксембург) и другие, добавляет «Газета.Ru».

29 января во Франции фермеры начали блокировать шоссе вокруг Парижа.

Массовые акции протеста фермеров начались в ряде европейских стран в январе. Во Франции одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта сельхозпродукции с Украины. Кроме того, они добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги. При этом 89% французов поддерживают протест.

Аналогичную акцию против наплыва украинских сельскохозяйственных товаров начали также фермеры в Польше. Они заблокировали контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной.

До этого, 15 января, похожая акция началась в Румынии. Протестующие заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Украиной, Молдавией и Сербией, на улицы страны было выведено около 4,5 тыс. единиц техники. Протестующие потребовали компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Начало указанным событиям положили январские выступления фермеров в Германии из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.