Европейские рабочие протестуют в связи с проблемами в экономике, в то время как власти стран ЕС продолжают оказывать финансовую поддержку гражданам другой страны — Украины. Дальнейшее наращивание поставок с Украины создаст жесткую конкуренцию европейским фермерам. Включение же ее в рынок ЕС на правах страны-члена станет обременительным для всего союза, уверены эксперты.

«Украина растеряла свой экономический потенциал, перестав быть промышленно развитой страной. Последнее время там просто эксплуатировали то, что получили по наследству от СССР. Поэтому в нее нужно также вкладывать много ресурсов и средств, что сейчас вряд ли нужно Евросоюзу, учитывая собственные проблемы», — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Пока же страны Европы захлебываются в недовольствах фермеров, забастовках водителей, работников транспорта. Фермеры из Германии, к примеру, бастуют с декабря 2023 года. Последняя крупная акция прошла с 8 по 15 января, когда они перекрывали улицы больших городов.

23 января в Германии началась еще и недельная забастовка железнодорожников, которая не только парализует сообщение, но и грозит огромными финансовыми потерями.

В Литве, которая проявила себя одним из главных союзников Киева и рьяных критиков Москвы, с 23 по 26 января проходит марш фермеров.

Не устают протестовать аграрии из Франции, которые заявляют, что их средства к существованию находятся под угрозой: розничные торговцы продуктами питания усиливают на них давление, чтобы снизить цены из-за инфляции.

Решение Евросоюза в июне 2022 года облегчить работу украинским компаниям усложнило работу их собственным, так как транспортировка товаров для первых стала значительно дешевле. Несмотря на это, в марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие льгот до 30 июня 2024 года.

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Заграница не поможет: ЕС не хочет подключать Украину к своему рынку