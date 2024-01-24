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Эксперт указал на экономический ущерб странам ЕС от Украины

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Фото: REUTERS/Heiko Becker
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Европейские рабочие протестуют в связи с проблемами в экономике, в то время как власти стран ЕС продолжают оказывать финансовую поддержку гражданам другой страны — Украины. Дальнейшее наращивание поставок с Украины создаст жесткую конкуренцию европейским фермерам. Включение же ее в рынок ЕС на правах страны-члена станет обременительным для всего союза, уверены эксперты.

Аграрии всех стран: протесты фермеров дестабилизируют ситуацию в Европе
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«Украина растеряла свой экономический потенциал, перестав быть промышленно развитой страной. Последнее время там просто эксплуатировали то, что получили по наследству от СССР. Поэтому в нее нужно также вкладывать много ресурсов и средств, что сейчас вряд ли нужно Евросоюзу, учитывая собственные проблемы», — сказал «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Пока же страны Европы захлебываются в недовольствах фермеров, забастовках водителей, работников транспорта. Фермеры из Германии, к примеру, бастуют с декабря 2023 года. Последняя крупная акция прошла с 8 по 15 января, когда они перекрывали улицы больших городов.

23 января в Германии началась еще и недельная забастовка железнодорожников, которая не только парализует сообщение, но и грозит огромными финансовыми потерями.

В Литве, которая проявила себя одним из главных союзников Киева и рьяных критиков Москвы, с 23 по 26 января проходит марш фермеров.

Не устают протестовать аграрии из Франции, которые заявляют, что их средства к существованию находятся под угрозой: розничные торговцы продуктами питания усиливают на них давление, чтобы снизить цены из-за инфляции.

Решение Евросоюза в июне 2022 года облегчить работу украинским компаниям усложнило работу их собственным, так как транспортировка товаров для первых стала значительно дешевле. Несмотря на это, в марте 2023 года Киев и Брюссель продлили действие льгот до 30 июня 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Заграница не поможет: ЕС не хочет подключать Украину к своему рынку

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