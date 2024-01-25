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Le Figaro заявила о массовой поддержке французами фермерских протестов

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Фото: Global Look Press/Panoramic
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Согласно опросу независимого исследовательского института Odoxa-Backbone Consulting для газеты Figaro, 89% французов поддерживают протестное движение фермеров. На редкость единодушны в этой поддержке оказались сторонники основных политических партий, пишет газета 24 января.

«В частности, именно избиратели республиканцев, исторически близких к сельскому хозяйству, больше всего (97%) поддерживают недовольство фермеров», — сказано в исследовании.

Такой уровень приверженности объясняется очень высокой популярностью фермеров в общественном мнении: более 9 из 10 французов (93%) говорят, что у них хорошее мнение о фермерах, 44% из которых о них «очень хорошего мнения».

«Во Франции за исключением медперсонала, немногие профессии пользуются такой популярностью. Имидж фермеров особенно улучшился в период пандемии, поэтому в период с 2019 по 2024 год зафиксирован рост числа людей, которые заявили о хорошем отношении к тем, кто «их кормит», — пишет газета.

Более трех четвертей (78%) опрошенных считают сельскохозяйственную политику Брюсселя «скорее негативной» для фермеров. То же самое можно сказать для всей страны, где подавляющее большинство (83%) считают, что Эммануэль Макрон недостаточно поддерживает фермеров. Это мнение преобладает среди сторонников всех партий.

До конца рабочей недели манифестации пройдут в 85 департаментах Франции, сообщили в Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей (FNSEA).

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23 января глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что один фермер погиб, еще два человека пострадали, когда их сбила машина в ходе протестов во Франции. В тот же день стало известно, что дочь женщины-фермера, погибшей в результате аварии, скончалась от полученных травм в больнице.

Массовые акции протеста фермеров начались во Франции в январе. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Толчком для протестов во Франции стали выступления фермеров в Германии, которые начались 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участвующие в шествиях заявили, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством.

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