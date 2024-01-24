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Во Франции скончалась пострадавшая во время протестов фермеров девочка

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Фото: ТАСС/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
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Дочь женщины-фермера, погибшей в результате аварии в ходе протестов во Франции, скончалась от полученных травм в больнице. Об этом сообщил телеканал TF 1 Info со ссылкой на прокуратуру города Фуа во вторник, 23 января.

Сообщается, что девочке было 12 лет.

По словам прокурора, она умерла около 19:00 по местному времени (21:00 мск) в больнице Пурпан в Тулузе. За жизнь отца девочки продолжают бороться врачи.

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Об аварии сообщалось ранее в тот же день. На автомагистрали N20 семья из трех человек находилась за блоком из соломы, который заграждал дорогу. Водитель машины не среагировал на преграду и сбил трех протестующих. Погибшей оказалась молодая женщина, ее дочь и мужа госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы начали расследование, возбуждено уголовное дело за непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В январе во Франции начались массовые акции протеста фермеров. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Изначально протесты фермеров начались в Германии 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

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