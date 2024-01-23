Фермер погиб при наезде автомобиля во время акции протестов во Франции

Один фермер погиб, еще два человека пострадали, когда их сбила машина в ходе протестов во Франции. Об этом заявил глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо в эфире радиостанции RMC 23 января.

По словам Руссо, все произошло утром 23 января на юге Франции. На автомагистрали N20 семья из трех человек находилась за блоком из соломы, который заграждал дорогу. Водитель машины не среагировал на преграду и сбил трех протестующих. Погибшей оказалась молодая женщина, ее пострадавшие дочь и муж сейчас находятся в тяжелом состоянии.

«Мать погибла, отец тяжело ранен, а их 14-летняя дочь находится в тяжелом состоянии. Другие три человека, находившиеся в машине, сбившей протестующих, являются иностранными гражданами, они направлялись в Андорру. Водитель прошел тест на алкоголь и наркотики, результат отрицательный», — сообщает RMC со ссылкой на местную прокуратуру.

После аварии трех человек, которые находились в машине, взяли под стражу.

Правоохранительные органы начали расследование, возбуждено уголовное дело за непредумышленное убийство при отягчающих обстоятельствах.

В январе во Франции начались массовые акции протеста фермеров. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Изначально протесты фермеров начались в Германии 8 января из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.