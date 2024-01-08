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Участники протеста фермеров в Германии обвинили власти в непонимании их проблем

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Фото: REUTERS/Leo Simon
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У немецкого правительства нет практического понимания работы сельскохозяйственной отрасли, поэтому оно вводит нереализуемые законы. Об этом 8 января заявили «Известиям» участники проходящего в Германии протеста фермеров за снижение налогов.

«Главная проблема в том, что у правительства нет понимания, как все работают на практике. Оно вводит законы, которые абсолютно неприменимы в реальности», — рассказал один из протестующих.

По его словам, немецкие сельхозпроизводители хотят производить полезные продукты питания для граждан страны. Вместо этого они вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.

Участник протеста отметил, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. Он выразил уверенность в том, что увеличение помощи со стороны властей является единственным разумным путем. В противном же случае находящаяся у власти светофорная коалиция должна уйти, считает мужчина.

«Мы протестуем из-за сельского хозяйства, из-за повышения налогов и отмены субсидий на дизельное топливо, и, конечно, мы протестуем ради потребителей», — отметила еще одна участница акции.

По ее словам, фермеры хотят больше свобод и сохранения сельхозугодий, а также конкурентоспособности предприятий отрасли.

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Ранее в этот день корреспондент «Известий» показал кадры из Германии, где сотни тракторов перекрыли дороги. На технику прикрепили плакаты с лозунгами: «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством». Некоторые фермеры приехали с прицепами, поскольку акция должна закончиться только через неделю.

До этого аналогичные кадры распространились в Сети в ночь на 8 января. Крупные акции ожидаются в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и др. Некоторые школы Баварии переведут на удаленное обучение. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплат.

4 января несколько десятков протестующих на севере Германии фермеров попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

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