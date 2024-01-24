Польские фермеры блокируют дороги в стране из-за наплыва товаров с Украины

Фермеры Польши в среду, 24 января, устроили по всей стране массовую акцию протеста против наплыва сельскохозяйственных товаров с Украины. Об этом сообщает польский портал Rzeszow.wyborcza.pl (RW).

Как отмечается, протестующие планируют провести блокаду дорог примерно в 250 населенных пунктах страны.

«Польское сельское хозяйство разрушается «зеленым курсом» и экосхемами, бюрократическими процедурами, навязанными Европейским Союзом. Ситуация усугубляется потоком зерна и других продуктов питания, беспошлинно ввозимых с Украины. <…> Речь идет также о субсидиях на сельскохозяйственное топливо», — сказал один из организаторов акции сказал Томаш Обшаньский, чьи слова приводит портал.

Протестующие также блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной. Так, отмечается в материале, несмотря на морозную и дождливую погоду, в среду на пограничном переходе в Медыке появилось несколько десятков протестующих и около 50 сельскохозяйственных тракторов, украшенных польскими флагами.

Подобные протесты фермеров проходят и в других европейских странах. Протестуют французы и немцы, которые лишились субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо. Болгары, словаки, чехи и поляки жалуются на обилие дешевой сельхозпродукции с Украины.

«Мы солидарны с французами, словаками и чехами, выступающими против политики Брюсселя в отношении фермеров из восточного блока. У нас у всех одна и та же проблема», — отметил организатор блокады Роман Кондров.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября прошлого года. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля 2024 года.

16 января правительство Польши подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной, однако 21 января вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин сообщил, что польская сторона после разблокировки контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе принимает со стороны Украины на 50–60% меньше грузовиков, чем нужно.

В том же месяце протесты фермеров начались в Германии из-за сокращения субсидий немецкого правительства. Участники протестов отмечали, что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает им заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство.

Кроме того, массовые акции протеста фермеров проходят и во Франции. Одной из причин стало грядущее повышение стоимости дизельного топлива. Французские аграрии также недовольны падением доходов в результате возросшего импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Фермеры также добиваются упрощения бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС. В знак протеста они блокируют автодороги.

Протестуют и румынские фермеры. Так, 15 января в Румынии протестующие заблокировали несколько трасс национального значения, городские дороги и ряд КПП на границе с Украиной, Молдавией и Сербией, всего на улицы страны было выведено около 4,5 тыс. единиц техники. Протестующие потребовали компенсации убытков фермеров, пострадавших от импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.