БАПОР заявило о неспособности помогать Газе в случае потери финансирования

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в понедельник, 29 января, что не сможет продолжить свою деятельность в секторе Газа и Ближневосточном регионе после февраля, если финансирование не будет возобновлено.

«Если финансирование не будет возобновлено, БАПОР не сможет продолжать свои услуги и операции в регионе, включая сектор Газа, после конца февраля», — передает слова представителя агентства lbcgroup.

Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Япония, США, Германия, Австралия, Италия, Канада, Финляндия и Великобритания, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрения в причастности к атакам на Израиль 7 октября.

26 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению на территорию еврейского государства. 27 января генкомиссар агентства Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники БАПОР, которых подозревают в причастности к атакам на Израиль 7 октября, были уволены. Он объяснил, что решение расторгнуть контракты с ними было принято для того, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

Еще в ноябре 2023 года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации принимают приказы от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.