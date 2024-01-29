Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Лукашенко прибыли на заседание Высшего госсовета СГ в Петербурге
Авто
Первую партию 1000-сильных внедорожников M-Hero привезли в Россию
Наука и техника
В США сообщили о планах запустить к Луне новый посадочный модуль 14 февраля
Мир
БАПОР заявило о неспособности помогать Газе в случае потери финансирования
Мир
Фермеры частично заблокировали тракторами крупнейший порт ФРГ
Мир
Украинский генерал назвал процент подготовленных за границей бойцов ВСУ
Экономика
Эксперт рассказал о преимуществах и недостатках накопительного счета
Мир
В Греции назвали изменой опустошение складов армии ради Украины
Мир
Депутат рады указал на рост предпосылок к переговорам с РФ по Украине
Мир
Политолог Вароли обвинил Байдена в гибели солдат на ближневосточной базе США
Общество
ФНС попросили проверить Тлиашинову на использование схем ухода от налогов Блиновской
Недвижимость
Число квартир в новостройках внутри Бульварного кольца Москвы выросло в два раза
Армия
Штурмовики группировки войск «Восток» захватили шесть опорных пунктов ВСУ
Мир
США эвакуировали восемь пострадавших после атаки на базу в Иордании
Мир
ЭКОВАС заявило о готовности к переговорам с выходящими из состава странами
Сюжет:

БАПОР заявило о неспособности помогать Газе в случае потери финансирования

0
Фото: REUTERS/Mohammed Salem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило в понедельник, 29 января, что не сможет продолжить свою деятельность в секторе Газа и Ближневосточном регионе после февраля, если финансирование не будет возобновлено.

«Если финансирование не будет возобновлено, БАПОР не сможет продолжать свои услуги и операции в регионе, включая сектор Газа, после конца февраля», — передает слова представителя агентства lbcgroup.

Быть или забыть: весь мир выступает за создание палестинского государства
Израиль в свою очередь никогда не будет удовлетворен предложенными механизмами безопасности

Ранее ряд стран, в том числе Австрия, Япония, США, Германия, Австралия, Италия, Канада, Финляндия и Великобритания, объявили о приостановке финансирования БАПОР на фоне подозрения в причастности к атакам на Израиль 7 октября.

26 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал расследовать обвинения Израиля в причастности сотрудников БАПОР к нападению на территорию еврейского государства. 27 января генкомиссар агентства Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники БАПОР, которых подозревают в причастности к атакам на Израиль 7 октября, были уволены. Он объяснил, что решение расторгнуть контракты с ними было принято для того, чтобы защитить способность агентства доставлять гуманитарную помощь.

Еще в ноябре 2023 года гендиректор минздрава Газы Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Международный комитет Красного Креста являются соучастниками массового убийства палестинцев в анклаве. По его словам, организации принимают приказы от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в анклаве.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024